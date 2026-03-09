Mojtaba Jamenei es designado nuevo líder supremo

Después de días de anuncios, desmentidos y especulaciones, “se ha alcanzado el consenso”: los ayatolá de la Asamblea de Expertos revelaron que los 88 sabios decidieron el sucesor de Ali Jamenei como próximo Guía Supremo de Irán, mientras la ofensiva israelí-estadounidense se intensifica con mortales ataques a los campos petroleros de Teherán.

La elección recaería en el hijo de 56 años de Ali Jamenei, Mojtaba.

“El nombre de Jamenei seguirá existiendo” como líder del país, reveló el miembro de los Expertos, Hosseinali Eshkevari.

Sin embargo, mientras falta un anuncio oficial, persiste la incertidumbre sobre el futuro del liderazgo del país y las especulaciones sobre las luchas internas de un establecimiento iraní sumido en el caos por la guerra.

Donald Trump aviva tensiones

En tanto, Donald Trump aviva las tensiones al insistir en que el próximo líder “deberá obtener nuestra aprobación. Si no la obtiene, no durará mucho”, una amenaza del magnate que resuena con la de las Fuerzas de Defensa israelí (FDI): El largo brazo del Estado de Israel continuará persiguiendo al sucesor y a cualquiera que intente nombrarlo”.

El hijo de Jamenei, considerado una figura conservadora sobre todo por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, ya fue tildado de “inaceptable” por el presidente estadounidense, acusado de injerencias por la República Islámica.

Un concepto reafirmado por el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien en una entrevista con “NBC” respondió a Trump afirmando que “le corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder” y que estos “son asuntos solo del pueblo iraní y de nadie más”.