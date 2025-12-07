Mónica Fernández asegura legalidad en Miss Universo

Mónica Fernández Balboa, directora general del Indep y tía de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, aseguró que las acusaciones de que en el triunfo de su sobrina hubo dinero de por medio “son vaciladas”.

“Son vaciladas. Véanla ustedes, ustedes juzguen por sí mismos. Perdonen que se los diga yo, está mal que yo lo diga, pero es una belleza esa niña, y es muy inteligente”.

Al llegar al Zócalo de la CDMX para estar presente en la celebración de los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación a la Presidencia, la titular del Indep, descartó que las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, sea motivo de sospecha de la victoria de Bosch.

Al preguntarle sobre las investigaciones contra el propietario del concurso, dijo no conocerlo.

“No tengo nada qué ver, soy la tía. No conozco al señor. Ya salieron las instancias investigadoras a declarar al respecto no tengo nada qué decir al sobre el tema”, expresó.

“No tengo nada que ver con los procesos de investigación, estoy en una institución que tiene muchísimos encargos y muchísimas tareas. En el instituto trabajamos en orden y cumplimos las instrucciones de la presidenta trabajando a fondo”.

Sobre su viaje a Tailandia para estar presente en el certamen de belleza informó que fue sin goce de sueldo y que pidió permiso a su jefe, el secretario de Hacienda (SCHP), Édgar Amador Zamora.