Monitorean agua en zona metropolitana Guadalajara

Que el agua llegue clara y sin olor a las casas de la zona metropolitana de Guadalajara tras el cierre del canal y la presa Las Pintas no quiere decir que no esté contaminada, señala María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), que junto con otras organizaciones y el Centro Universitario de Incidencia Social del Iteso, teje desde marzo pasado una red de monitoreo ciudadano del agua que se distribuye en la ciudad.

“Nosotros seguimos monitoreando el agua después de que se cerró el canal y se agravó el problema del desabasto, hemos hecho varios monitoreos y seguimos encontrando plomo y otros contaminantes, como coliformes fecales, por ejemplo, en la colonia Monumental de Guadalajara, y es un monitoreo que acabamos de hacer hace dos semanas”, indica.

Aunque un análisis exhaustivo de los 102 parámetros que señala la NOM-127-SSA1-2021 para determinar si el liquido es apta para uso y consumo humano puede llegar a costar casi 100 mil pesos en un laboratorio certificado y autorizado, González defiende la metodología y el bajo costo de los insumos que se utiliza para los análisis comunitarios.