Monreal dejará de pedir que retiren espectaculares

El senador con licencia, Ricardo Monreal, desde Coyoacán mencionó que dejará de pedir a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, que las "corcholatas" retiren los espectaculares.

Señaló que ya no insistirá en que haya cancha pareja entre los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Dijo que hay cientos de espectaculares con la imagen de los aspirantes, y ha denunciado los gastos excesivos en los que incurren, sin embargo, ya agotó sus peticiones.

Añadió que aceptó acudir a la reunión de los próximos días entre las seis "corcholatas", convocada por Mario Delgado, pero no ahondará en las diferencias que existen, pues "he dicho con toda claridad lo que está pasando y estoy aun así trabajando sin descanso, sin confiarme, con la esperanza de que la gente al final, frente a la encuesta, pueda valorar nuestras propuestas y podamos convertirnos en coordinadores nacionales".

Frente a decenas de simpatizantes que se dieron cita en Sportium Coyoacán, el senador con licencia afirmó que sus recorridos y giras son las más austeras porque respeta el principio de austeridad que pregona Morena.

Reiteró que no van a encontrar un solo espectacular con su imagen: "Participamos en este proceso porque a pesar de ser los más austeros, no van a encontrar un espectacular, no van a encontrar ninguna publicidad excesiva nuestra porque observamos los principios y la filosofía de Morena que es la austeridad".

Dijo que en caso de haber alguna barda con su nombre solicitará que se retire, porque él no lo autorizó.