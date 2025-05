Monreal habla sobre el huachicoleo binacional

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, reconoció que la red binacional de huachicol, que traslada crudo robado a Pemex a países como Japón e India, es “una operación sofisticada que presume complicidades”.

Por lo anterior, exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación, y adelantó que como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) solicitará la comparecencia de autoridades federales.

“Creo que la Fiscalía General de la República debe atender el asunto, y también la Secretaría de Seguridad Pública, el Gabinete de Seguridad. Es delicado porque lo que revela esta investigación es que hay varios delitos que no están siendo investigados hasta ahora; primero es el robo de crudo en México, pero también el lavado de dinero, tráfico y también la exportación, porque ninguna empresa privada puede vender petróleo fuera del país, salvo Pemex”, declaró.

Al cuestionarlo sobre la posibilidad de complicidad entre los criminales y autoridades del Gobierno Federal, Monreal Ávila puntualizó:

“Seguramente, no quiero adelantar vísperas, pero es tan sofisticada la operación que presume complicidades con aduanas, con funcionarios quizás de Pemex o con los cárteles de la droga que son quienes, según el reportaje, reciben los beneficios de toda esta trama ilegal y criminal”, indicó.

Por lo anterior, adelantó que en los próximos días citará a comparecer a autoridades federales, a fin de que “el Congreso tenga conocimiento directo sobre estas operaciones criminales”.

“Será la Junta de Coordinación Política la que defina, vamos a ver, pero en principio lo que sí respaldo es que se investigue, lo que sí respaldo es que no puede quedar impune, y que se deslinden responsabilidades porque es un saqueo enorme a la nación vía robo de combustible; tenemos pensado proponer, no solo por este caso, solicitar la comparecencia de funcionarios, entre otros a la secretaria de Gobernación, al fiscal general de la República, e incluso al secretario de Seguridad Pública. Estoy por reunirme con el grupo para tomar la decisión y después con los titulares de las otras coordinaciones, porque es importante que el Congreso tenga conocimiento directo de no solo este tipo de operaciones criminales, sino de otras”, concluyó.