Monreal se solidariza tras agresiones a periodistas

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se solidarizó con los periodistas agredidos en Campeche.

El lunes, El Universal publicó que periodistas, exrectores, policías y ciudadanos que han utilizado botargas o máscaras de políticos en tiempos de carnaval han sido acosados, hostigados y denunciados por la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, quien no permite ninguna clase de crítica o cuestionamiento.

Monreal dijo que se debe defender la libertad de expresión, de manifestación, de ideas, la libertad de imprenta y de reunión.

“Son garantías individuales que no se pueden socavar o conculcar, por eso mi solidaridad plena con todos los periodistas que sufren agresiones, persecuciones, procesos penales, mi solidaridad plena. No debe de incomodarnos en que una nota nos investigue o nos cuestione, o exhiba excesos o conductas irregulares”, expresó.