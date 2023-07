Monreal señala omisión ante espectaculares

Desde Baja California Sur, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila denunció que sus compañeros de partido que aspiran a la candidatura presidencial no han hecho caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y no han bajado los espectaculares con sus imágenes.

En conferencia de prensa señaló que ha recorrido más de 17 mil kilómetros de carreteras y ha visto más de mil espectaculares, y ninguno ha sido desmantelado.

Además recriminó la cargada en favor de algunas “corcholatas” que encabezan gobernadores emanados de Morena.

“Lamentablemente, veo a gobernadores muy inclinados que desvían el propósito de Morena. Me da tristeza que al surgir de una contienda democrática luego se conviertan en hombres que imponen. No me gusta ver eso.

“Tengo 45 años de servicio público y me decepciona ver [a] la gente que no respeta la democracia y que trate de imponer, por las razones de amistad, por encima de los criterios generales y los principios que sostenemos”, comentó el aspirante a coordinador de los Comités de Defensa de la 4T.

Sobre el enfrentamiento entre el presidente y la senadora Xóchitl Gálvez, descartó que el mandatario viole la ley al revelar información confidencial y dijo que López Obrador tan solo ejerce su derecho de réplica ante los ataques que recibe de los opositores.

Añadió que las revelaciones que ha hecho el presidente son “delicadas”: “El hombre público siempre está sometido al escrutinio; el político que se dedica a la política siempre está siendo observado y vigilado por toda la sociedad (…).

“La rendición de cuentas es para todos y hay que deslindarnos hasta donde puede existir conflicto de intereses y tráfico de influencias en el ejercicio de la función”.