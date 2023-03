Me tocó ser presidente cuando el INE más sufrió

El presidente del Consejo Nacional del INE, Lorenzo Córdova Vianello, rechazó que durante su gestión haya actuado con ánimo de protagonismo y de confrontación, pues argumentó que le tocó presidir al organismo autónomo y defenderlo durante el actual gobierno, cuando sufrió desde la más alta tribuna del poder político, los peores ataques y descalificaciones de su historia.

Ante críticas a su gestión que recientemente hizo la consejera Carla Humphrey, de que dañó al Instituto Nacional Electoral (INE) por su protagonismo y al confrontarse con otros poderes y actores políticos, Córdova expresó que él respeta mucho a las consejeras y consejeros del instituto. “No sé si lo haya dicho, pero esto es prueba de que la pluralidad en el INE tiene cabida, igual que en el país”.

Si lo dijo así, agregó, “es su punto de vista y es muy respetable, y por cierto, ella está compitiendo en el ejercicio de sus legítimos derechos, y tendrá que resolverse, para ser consejera presidenta, no sé si eso dañe o no al instituto, yo creo que no, pero en todo caso, miren, yo creo que lo que he hecho, y puedo haberme equivocado, yo no soy quién para juzgar, júzguenme los demás, yo no creo que haya tenido un protagonismo, que no haya sido aquel que ameritó el momento”.

Si actuó así, afirmó, fue “porque me tocó ser presidente del INE cuando sufrió los peores ataques y descalificaciones desde el poder, que hubiera sufrido la autoridad electoral, aunque lo sufrimos antes con el gobierno anterior y con el IFE, pero nunca habíamos tenido una descalificación casi cotidiana desde la máxima tribuna del poder político, nunca habíamos tenido un acoso, hostigamiento, con denuncias penales, denuncias de juicio político, amenazas de ir a nuestros domicilios, como lo sufrimos” durante este gobierno.

Además, señaló, “nunca habíamos tenido recortes tan brutales que nos hubieran impedido hacer nuestro trabajo, como ocurrió cuando la revocación de mandato y nunca antes habíamos enfrentado una reforma electoral que tenía el propósito no de fortalecer, sino de desmantelar a la institución, y espero que no tengamos otro (propósito) de captura, que trate de convertir al INE en instituciones que han claudicado de su función constitucional como la CNDH, colocándose al servicio del poder”.