Montiel advierte intervencionismo en retiro de visa

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, argumentó que el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por parte del gobierno de Estados Unidos es un asunto político y de defensa de la soberanía nacional porque es una persona “políticamente expuesta”.

En rueda de prensa dijo que “para nosotros lo que ha sucedido, especialmente con Andrés López Beltrán, pues es un asunto político, porque es una persona políticamente expuesta y obviamente es un personaje de nuestro movimiento, es un militante de nuestro momento era parte de la dirección”.

“Y que eso significa la intervención que se quiere hacer, insisto, por parte de un sector del gobierno de Estados Unidos en la política de México”, dijo.

Recordó que estamos en puertas de la elección en noviembre de Estados Unidos y esto ha sido históricamente un mecanismo de actuación, en el proceso electoral de Estados Unidos.

Cuestionada sobre la información de la FGR de que no hay investigación contra López Beltrán por huachicol fiscal, dijo que esa institución ha dado la información del día lunes, donde desestima estas señalamientos de diversos actores de la oposición, dejando claro que no hay una investigación.

No pueden acusar a “Andy” sin pruebas: PT

Así también, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados expresó su solidaridad y respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum e hizo un llamado a defender la soberanía nacional y no intervención extranjera.

A través de un comunicado, aseguró que los problemas deben ser resueltos por los mexicanos y condenaron cualquier intento de injerencia fuera de la frontera mexicana.

Con relación a la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán por el Departamento de Estado de Estados Unidos el pasado 14 de agosto, comentó que no se le puede acusar de actos indebidos sin pruebas.

Noroña lanza reto a Washington

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña lanzó una advertencia al gobierno de Estados Unidos después de que le fue revocada la visa al hijo del expresidente López Obrador.

“Como si necesitáramos visa para gobernar este país. Ahora resulta que lo usan como si fuera certificado de buena conducta, como lo dijo ayer (lunes) la compañera presidenta: quien decide quién es buen político o política es el pueblo de México”, expresó el legislador.

Fernández Noroña garantizó que el partido oficialista en el que milita arrasará en las elecciones de 2027, mandando a la oposición “adelantito del rancho del compañero presidente López Obrador” en La Chingada, ubicado en Palenque, Chiapas.

“Desde aquí lo planteo: atrévanse, atrévanse a tocar al compañero presidente López Obrador. Está retirado, pero como decía mi abuela ‘si todavía no me he muerto, cabrones, aquí estoy’. Larga vida a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, vociferó el senador en medio del evento de su compañera de bancada.

Acusan campaña contra AMLO tras retiro de visa de “Andy”

La senadora morenista de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán, se trata de una estrategia para acabar con el legado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. “No lo pueden dejar vivo”, afirmó.

Además, aseguró que EUA no quiere que López Obrador esté vivo debido a que “levanta a México y a América Latina”.

“No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado, porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina, por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas, entonces, si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros”, señaló.