Montiel destaca avances de pensiones

Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, presentó avances de las Pensiones para Personas con Discapacidad, incluidos los y las menores de edad.

En la conferencia mañanera de este viernes 5 de diciembre en Palacio Nacional, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Montiel Reyes adelantó que próximamente se hará una consulta para este sector de la población.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad el pasado 3 de diciembre, la secretaria de Bienestar indicó que en México reciben esta pensión un millón 614 mil personas menores de 65 años y destacó además el derecho a la rehabilitación. La inversión este año es de 32 mil millones de pesos para este grupo de la población.

“Hay adultos que viven con discapacidad, y son cerca de dos millones y medio”, dijo.

Al destacar el Programa Salud Casa por Casa, mencionó que se han visitado a más de un millón de personas con discapacidad en su domicilio, otorgando consultas gratuitas, además que se avanza en un mapeo de la discapacidad por territorio.

No reciben pensión 800 mil personas

Además, Ariadna Montiel, informó que debido a que ocho estados –Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, y Querétaro- no se han sumado al Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, cerca de 800 mil personas en esta condición no reciben este apoyo económico.

La secretaria aseguró que la dependencia siempre estará en diálogo con los estados donde no se han sumado a esta pensión para que lo hagan.

Destacó que recientemente el gobierno de Durango, el cual es gobernador por Esteban Villegas (PRI), planteó a la secretaría, si bien no sumarse, sí avanzar en una parte de esta pensión.