Montiel evita hablar de ocupar dirigencia nacional

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, rechazó hablar de algún interés para ocupar la dirigencia nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), después de la salida de Luisa María Alcalde.

Luego de acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a la atención para personas afectadas por lluvias severas en Hidalgo en octubre del año pasado, la secretaria fue cuestionada acerca de su futuro político.

“No vamos a dar ninguna declaración, gracias. Ya venimos a informar del plan, de lo que hemos en la atención a la emergencia por las lluvias”, declaró.

Evita contestar

Al insistirle si le interesa participar en el proceso para dirigir este partido político y si lo ha hablado con la mandataria, Montiel Reyes evitó contestar.

Durante la asamblea, destacó los programas de bienestar y la atención a la gente a través de los servidores de la nación.

“La presidenta estuvo aquí en el territorio junto a la gente, no se esperó a que pasaran los días ni que se resolvieran los trámites burocráticos que en el pasado se hacían. Se actuó como se debe actuar cuando hay una emergencia: llegando a las comunidades, tocando puerta por puerta y acompañando a las familias, por eso estamos aquí nuevamente”, declaró.

Además de distintos apoyos, indicó que se implementaron mil brigadas conformadas por cinco mil servidores de la nación; se desplegaron en tres mil 254 localidades y fueron censadas 104 mil viviendas de los 119 municipios afectados por las lluvias.