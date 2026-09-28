Montiel garantiza que hay diálogo con PT

Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, indicó que sigue la mesa de diálogo con el Partido del Trabajo rumbo a las elecciones de 2027, además que con el Partido Verde no han tenido ningún problema.

A su llegada al cierre de rendición de cuentas de la presienta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo de la Ciudad de México, Montiel fue cuestionada si habría riesgo de perder elecciones de gubernaturas por falta de apoyo el PT.

“Yo estoy convencida de que en general, la cuarta transformación en el 2027, vamos a lograr un triunfo importante con el apoyo del pueblo. Y en estas cosas hay que tener paciencia”.

“Vamos iniciando, vamos trabajando y estamos muy contentos porque podemos mantener el diálogo con los aliados con los que siempre hemos caminado”, declaró.

Ante “pugnas internas”, indicó que “nosotros estamos unidos en Morena”. Refirió que se darán a conocer los resultados de las encuestas para la elección de los coordinadores en defensa de la transformación.