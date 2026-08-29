Morelos alista retiro de teléfonos a estudiantes

La Secretaría de Educación de Morelos alista la restricción obligatoria de teléfonos celulares en los salones de clase para el ciclo escolar vigente, y obligará a los alumnos a resguardar sus dispositivos a la entrada del aula.

La titular de la dependencia, Karla Aline Herrera Alonso, confirmó que los estudiantes deberán depositar sus teléfonos en contenedores asignados al iniciar la jornada lectiva, y solo podrán retirarlos al concluir la clase o para actividades didácticas específicas.

Aline Herrera dijo que la medida busca erradicar la distracción en las aulas de educación básica y media superior, factor detectado por las autoridades educativas como una de las causas principales de bajo rendimiento escolar y deserción académica.

Al hablar sobre el nivel medio superior, informó que los diagnósticos estatales revelan que el uso continuo de dispositivos móviles durante la cátedra genera un incremento directo en el número de alumnos reprobados.

Este viernes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) participará en la reunión nacional de autoridades del sector para afinar los lineamientos jurídicos y operativos del protocolo que regulará el uso de pantallas en las escuelas de la entidad.