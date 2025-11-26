Morelos interviene en caso de sentenciado en EE. UU.

El Gobierno de Morelos solicitó al Consulado general de México en California, Estados Unidos, información sobre la situación jurídica del morelense Víctor Miranda, sentenciado a la pena de muerte.

La directora general de Migrantes, Verónica Giles Chávez, dijo que la administración estatal atiende ese y otros casos de detenciones.

“Lo primero que hacemos es vincularnos con el enlace político de la Secretaría de Relaciones Exteriores porque el primer contacto son los Consulados en Estados Unidos. Ya le estamos dando seguimiento. Estoy esperando información del propio Consulado”, dijo Verónica Giles Chávez.

El morelense Víctor Miranda, condenado a la pena de muerte en Sacramento, California, Estados Unidos, envió una carta al senador estadounidense Alex Padilla para solicitar su apoyo en la revisión del estado procesal de todos los connacionales y centroamericanos colocados en el corredor de la muerte.