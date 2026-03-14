Morelos veta celulares dentro de las escuelas

Los estudiantes de primaria y secundaria en Morelos tienen prohibido el uso de teléfonos celulares dentro de los planteles educativos, una restricción que se extiende incluso a los periodos de receso.

La secretaria de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, confirmó la entrada en vigor de este decreto que, de manera selectiva, aplica exclusivamente para el alumnado y no para el personal docente.

La medida responde a los hallazgos críticos del programa Vida Saludable, los cuales revelan que el 40 % de la matrícula estudiantil padece problemas de salud visual y obesidad, condiciones vinculadas directamente al sedentarismo y al uso prolongado de pantallas.

La disposición establece que, en caso de que los alumnos porten los dispositivos, estos deberán permanecer inactivos durante toda la jornada escolar. Como complemento a la prohibición, la Secretaría de Educación iniciará una campaña informativa dirigida a los padres de familia.