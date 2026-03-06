Morena, abierto a ajustar la reforma electoral

El vicecoordinador de Morena en el Senado de la República, Higinio Martínez Miranda, afirmó que su bancada está dispuesta a realizar ajustes a la propuesta de reforma electoral con el fin de alcanzar un acuerdo con los partidos aliados, aunque insistió en que el objetivo es que la iniciativa avance en el Congreso.

El legislador mexiquense señaló que el proyecto enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum puede ser revisado y modificado durante el proceso legislativo, si es necesario para construir consensos.

“A ver, ¿es inamovible? Yo creo que no, porque si falta una coma hay que poner una coma. Tampoco podemos ser tan estrictos, ¿sí? Si falta poner una palabra, hay que poner una palabra. Pero lo que sí digo y sostengo es que todo, todo lo que deba hacerse para llegar a un acuerdo, lo tenemos que hacer en la Cámara de Diputados o en el Senado.

“Lo he sostenido y lo mantengo: Nosotros tenemos que cuidar la coalición con nuestros aliados, con el PT y con el Verde, pero también tenemos que cuidar la relación con todos los grupos parlamentarios. Entonces buscaremos hasta el último momento el acuerdo”, expresó.

Advirtió que uno de los principales retos del bloque mayoritario es mantener la unidad de la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al tiempo que se busca diálogo con el resto de las fuerzas políticas.

Añadió que, aunque el Gobierno Federal ha mencionado la posibilidad de un plan alternativo si la reforma no prospera, esa definición corresponde al Ejecutivo y no al Senado.

Martínez Miranda aseguró que la iniciativa no busca beneficiar a una fuerza política en particular, sino fortalecer el sistema democrático.

“La reforma electoral no va a beneficiar a un partido; tiene que beneficiar a la democracia”, afirmó.

El senador concluyó que las negociaciones continuarán en los próximos días y aseguró que aún existe posibilidad de lograr un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.