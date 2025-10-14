Morena abre depósito para afectados de fenómeno

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunció la apertura de un centro de acopio para recolectar víveres para las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

En un comunicado, el partido encabezado por Luisa María Alcalde expresó su solidaridad con las familias afectadas.

El centro de acopio estará instalado en sus oficinas centrales, ubicadas en Viaducto Presidente Miguel Alemán 806, Colonia Nápoles, Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 19:00 horas.

Desde este punto se estarán recolectando víveres, productos de higiene y artículos de limpieza que serán enviados a las comunidades afectadas en coordinación con las autoridades y estructuras territoriales del movimiento.

“Hacemos un llamado a nuestra estructura y nuestra militancia, nuestros comités de base de Protagonistas del Cambio Verdadero y a todos los hombres y mujeres de buen corazón de este país a sumarse a este llamado de apoyo”, señaló en un comunicado.