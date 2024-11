Morena analiza propuestas para liquidar Fobaproa

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que su grupo parlamentario analiza las propuestas que han surgido por parte del PT y del PRI para liquidar el Fobaproa, aunque reconoció que dicha alternativa se busca “sin que se caiga en el incumplimiento en la ruptura con los acreedores”.

En entrevista con medios de comunicación al interior del recinto legislativo de San Lázaro, el líder guinda detalló que están arrastrando el lápiz para realizar un ajuste presupuestal de entre 15 y 20 mil millones de pesos, pero reconoció que “es muy complicado”, por lo que analizan todas las posibilidades.

“No es fácil porque es un compromiso que México tiene, que ha sufragado billones de pesos por ese error de haber convertido la deuda privada en deuda pública, por lo que ahora tiene que estarse pagando año con año los intereses del Fobaproa”, declaró.

¿Pero por qué a Morena se le dificulta eso, si todo lo pueden hacer con el poder que les dio el pueblo?, se le cuestionó.

“Se va a hacer, se va a hacer. No podemos tomar una decisión sin analizar las consecuencias que se puedan tener porque son compromisos contraídos con el exterior. Se está analizando sin que se caiga en el incumplimiento en la ruptura con los acreedores”.

Redistribución de recursos se complica

Monreal Ávila detalló que las necesidades de redistribución de recursos en el PEF 2025 son muchas, por lo que dicho ajuste se está tornando difícil.

“Hay siempre dificultades porque hay muchas exigencias, hay muchas peticiones y el presupuesto no alcanza para todo; prácticamente no hay nuevos impuestos, no hay nuevas cargas tributarias y no hay más ingresos, es un esfuerzo que estamos realizando y la Comisión lo está haciendo particularmente. Habrá ajustes de entre 15, 16 ,18 mil o hasta 20 mil millones de pesos, estamos en eso, no es fácil porque obviamente los órganos autónomos de la Administración Pública centralizada y paraestatal de los estados y de los municipios, las universidades, nadie quiere que se le recorte, todos quieren aumentos y eso no es nada fácil, es muy complicado”, expresó.