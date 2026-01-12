Morena busca perpetuarse en el poder por reforma

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que Morena impulsa una reforma electoral para perpetuarse en el poder y eliminar cualquier contrapeso democrático.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, sostuvo que las cosas no van a ir bien en el país, “seguirá creciendo la violencia, habrá graves problemas económicos y el gobierno enfrentará dificultades financieras”.

“El partido oficialista está preparando un golpe de Estado desde el Congreso, mediante una reforma electoral autoritaria cuyo objetivo es perpetuarse en el poder y cancelar la posibilidad de elecciones libres en México”, declaró.

Rubén Moreira explicó que, como ya ocurrió en Venezuela, Morena primero se apoderó del Poder Judicial y ahora busca hacer lo mismo con el Poder Legislativo y el sistema electoral, mediante una nueva ley sustentada en tres ejes centrales.

El primero, dijo, es debilitar, colonizar y apropiarse del INE, “para que el día de la elección presidencial el órgano electoral únicamente pueda emitir el resultado que le ordene el gobierno”.

El segundo, es asfixiar a los partidos políticos, bajo el argumento de que son costosos.

Planteó como tercer eje de los morenistas la eliminación de la representación proporcional, bajo el falso discurso de que los diputados plurinominales “no sirven”.