Morena congeló “Ley Trasciende”, acusa oposición

La senadora Claudia Anaya Mota denunció que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) mandó a la congeladora la iniciativa para incluir en la Constitución el derecho a la eutanasia, conocida como “Ley Trasciende”, que promueve la joven Samara Martínez, quien padece una enfermedad terminal.

En entrevista, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a la bancada que coordina el senador Adán Augusto López Hernández de archivar esa propuesta, así como lo ha hecho con todas las iniciativas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, la regulación del uso lúdico del cannabis y ahora el derecho a una muerte digna. “Ahora que viene este otro tema que tiene que ver con las libertades y los derechos a la salud de las personas, el derecho a la dignidad, ahí están las iniciativas y se quedan paradas. Morena nada más es progresista de discurso”, afirmó.

Recordó que el Senado organizó foros con especialistas y con personas con alguna enfermedad degenerativa terminal, pero todo se quedó en eso. “Veo que está detenida, lo lamento, vamos a seguir insistiendo, no queremos dejar a la gente que tiene esta condición de vida y de salud sola, merecen tener un marco regulatorio, como ha sucedido en muchos países y como estoy convencida que se tiene que avanzar hacia eso”, apuntó.

Claudia Anaya aclaró que la eutanasia no es para una persona que esté deprimida ni para alguien que ya no quiere vivir, sino para personas que tienen un diagnóstico terminal, donde la ciencia médica ya no puede hacer nada por mejorar su salud.

Se trata de un tema de derechos humanos

La senadora priista advirtió que una ley de este tipo no debe causar molestia ni inconformidad entre los grupos conservadores o las comunidades religiosas, ya que se trata de un tema de derechos humanos.

Anaya Mota señaló que seguirá insistiendo para convencer a los senadores de Morena para que se reactive el tema y se pueda dictaminar la iniciativa relacionada con la eutanasia.

“Vamos a seguir insistiendo con algunos senadores de Morena que hemos encontrado como aliados del tema, yo he invitado a compañeros de Morena a que no abandonen sus causas”, concluyó.

La iniciativa no está congelada

La senadora de Morena, Margarita Valdez, integrante de la Comisión de Salud, negó que el proyecto de iniciativa esté congelado y explicó que lo que ocurre es que llegó al Senado a finales de 2025 y no se ha tenido el tiempo necesario para su trámite legislativo.

Confió en que pueda ser aprobada en el nuevo periodo ordinario de sesiones, ya que todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Acción Nacional (PAN), han expresado su intención de respaldarla.

Margarita Valdez dijo que desde que se propuso esta iniciativa no ha escuchado senadores “que se opongan por algún motivo en especial, específico, sino que todos estamos a favor”.

La activista Samara Martínez aseguró que es la primera mujer y la primera persona en México como paciente en levantar la voz y en exigir y luchar a cabalidad por legalizar la eutanasia en nuestro país.