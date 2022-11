Morena da ultimátum a oposición

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, respondió a las bancadas de oposición, quienes exigieron que ya haya un dictamen de la reforma electoral. A pregunta expresa, aseguró que “el tiempo es ahora”, por lo que antes de que termine noviembre se votará un dictamen, haya o no acuerdos.

El líder guinda puso un ultimátum al PRI, PAN, PRD y MC para llegar a un acuerdo antes del 23 de noviembre, o de lo contrario, aseguró, Morena someterá a votación la iniciativa presidencial en sus términos.

“Si no tenemos un acuerdo a más tardar el 23 de noviembre, se dictaminará por mayoría en comisiones y se presentará al pleno la iniciativa presidencial; lo vamos a tener que hacer, nos iremos con lo que creemos que México merece y que el pueblo lo ha reiterado”, indicó.

Reconoció que al subir el proyecto presidencial, lo más probable es que la iniciativa de reforma constitucional sea rechazada, y sostuvo que en la votación quedará claro quién está con México y quién con los privilegios para unos cuantos.

“Que cada quien vote a conciencia, conforme a su vocación democrática, conforme a si quieren o no un INE menos costoso, que no sea ofensivo, voluminoso, obeso, que deje de ser un templo de egolatría donde lo que privilegia no es la vocación democrática sino la adoración por el dinero”, aseveró.

De ir por esa ruta, tras el rechazo a la reforma del primer mandatario, de inmediato se procedería a legislar las leyes secundarias.

Respecto de la renovación de consejeros, Ignacio Mier adelantó que no habrá negociación ni concertación, ni reparto de cuotas; “será el pleno que vote a las quintetas y aquellas que garanticen una verdadera representación de los ciudadanos”.