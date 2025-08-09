Morena, dispuesto a reducir su financiamiento

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, afirmó que el partido está dispuesto a reducir su financiamiento público, a pesar de ser el que más se beneficia de estos recursos, como parte de la próxima reforma electoral.

“Ayer (jueves) me decían ¿y no se están dando un balazo en el pie porque están diciendo que les quiten recursos a los partidos políticos?. No se trata de llegar aquí y proteger los privilegios. Nosotros siempre hemos planteado que son muchos los recursos que se van a partidos políticos, iniciando por nosotros, Morena, que es el partido más grande y por tanto, recibe más recursos”, expuso.

Para 2025, Morena fue el partido con más prerrogativas, con dos mil 486 millones de pesos (mdp) para sus actividades ordinarias, es decir, en un año sin proceso electoral federal.

Crearan comisión

En conferencia desde Colima, recordó que también crearán una comisión en el partido para analizar las inquietudes y propuestas de parte de la militancia.

“Los comités nos van a servir mucho también para recoger cuál es el sentimiento de todos estos militantes cuando se trate de discutir una reforma electoral”, apuntó.

“La idea es tener una discusión abierta, no sólo con partidos políticos, sino con la propia ciudadanía: qué tipo de democracia queremos, cómo fortalecer la democracia en nuestro país”, expuso.

Otro tema, añadió, es replantear los plurinominales, ya que son legisladores que no han salido a pedir el voto, sino han sido impuestos mediante listas.