Morena en Senado alista miniplenaria

El grupo parlamentario de Morena en el Senado planea realizar su reunión plenaria el próximo 1 de febrero, unas horas antes de la sesión general de Congreso para el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones.

Contrario a la costumbre de hacer estos encuentros unos días antes del inicio de cada periodo y con la presencia de varios secretarios de Estado y dirigentes de Morena, el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que esta vez será el mismo domingo 1 en un desayuno con la participación de solo dos funcionarias: la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Esthela Damián.

Durante la reunión, convocada a las 8:30 horas en sede por definir —la opción más viable es la vieja casona de Xicoténcatl—, las y los senadores de Morena analizarán junto con las funcionarias la agenda legislativa del nuevo periodo ordinario, en la que la prioridad será la iniciativa presidencial de reforma electoral.