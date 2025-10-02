Morena en Senado refrenda apoyo a Sheinbaum Pardo

Los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido Verde (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) en el Senado celebraron el Primer Año de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y refrendaron su compromiso para acompañar la transformación de nuestro país.

En un pronunciamiento leído por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, las y los senadores destacaron que desde 2018, México atraviesa un momento estelar de su historia, y tras décadas de incansables luchas populares, los anhelos de justicia social y democracia encontraron cauce en un proyecto de transformación profunda de la vida pública.

Acompañada de quienes integran la mayoría legislativa, recordó que el propósito de este cambio es promover políticas públicas justas e incluyentes y transformar de raíz las instituciones, pero, sobre todo impulsar una verdadera revolución de las conciencias que ponga en el centro la justicia social, la soberanía nacional y la dignidad del pueblo de México.

Destacó que, junto con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, el movimiento recibió en las urnas un enorme apoyo “que nos dio el mandato popular para consolidar el Plan C”.

Así, agregó, la Cuarta Transformación no solo avanza, sino que se profundiza; se arraiga en el pueblo con más fuerza que nunca y de esta manera se garantiza la libertad para todas y todos, la soberanía con dignidad, y la prosperidad compartida como la clave de una auténtica democracia.

Laura Itzel Castillo llamó al pueblo de México a asistir el domingo 5 de octubre al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para celebrar este primer año de gobierno “y refrendar nuestro compromiso con la transformación de la patria, para seguir caminando juntos, hombro con hombro, corazón con corazón”, defender lo alcanzado y construir lo que viene.