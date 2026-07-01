Morena evitará personajes indeseables

Morena no va a vetar a priori a nadie que quiera incorporarse al partido, aseguró su presidenta, Ariadna Montiel, quien sin embargo advirtió que se pondrá especial atención a los filtros para evitar el ingreso de personajes “indeseables”.

En conferencia de prensa, mencionó que cualquier acusación o señalamiento contra algún morenista tiene que probarse.

“Yo pienso que a cada persona se le tiene que juzgar por sus actos. (…) Nosotros vamos a medir con la encuesta, ese es el filtro fundamental”. Recordó que previo a la elección de 2018, el entonces candidato Andrés Manuel, planteó que para fortalecer al movimiento se abriera y sumara a ciudadanos de fuerzas políticas diferentes. “Y así llegamos a la Presidencia de la República. Nosotros aspiramos a representar la diversidad y la pluralidad de nuestra nación”, subrayó. “Nosotros no somos de la idea de cerrar la puerta a nadie que tenga la convicción de la transformación. Pero seremos muy vigilantes también que quien gane la encuesta, que sea él o la mejore evaluada. (…) Entonces, la encuesta tiene ese rigor científico técnico para medir el sentimiento de la gente, la opinión de la gente, así que en eso vamos a trabajar. En eso vamos”.

Por otra parte, Ariadna Montiel negó la autenticidad de una supuesta lista que circula en redes sociales sobre el género que deberán tener las candidaturas de este partido a las 17 gubernaturas que estarán en juego en las elecciones de 2027.

Señaló que después de conocer los resultados de todas las encuestas se analizará si es necesario realizar ajustes para cumplir con las reglas de paridad de género.

PAN carece de ideas nuevas, acusa

La dirigente nacional de Morena criticó el anuncio de las propuestas del PAN, al afirmar que se trata de una vuelta al pasado, carece de ideas nuevas y mantiene una visión basada en el neoliberalismo, la confrontación y el rechazo a los programas sociales.

Montiel afirmó que no encontró las 111 propuestas que el PAN asegura haber presentado y consideró que su planteamiento se resume en la misma narrativa de siempre.