Morena exige investigar irregularidades en el INE

Ante los señalamientos de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), Morena exigió una investigación profunda que esclarezca los hechos y determine responsabilidades, pero advirtió que lo que hoy ocurre se esquistó en el pasado.

En un comunicado, el partido en el poder insistió en deslindarse de Guadalupe Taddei, al subrayar que la exconsejera presidenta comenzó mucho antes de los gobiernos de la transformación.

Utilizando los mismos argumentos y palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum para tratar de involucrar al expresidente del INE, Lorenzo Córdova, Morena recordó que en 2014 Taddei fue nombrada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, encabezado por Córdova.

Método de elección

Recalcó que en 2023 Taddei llegó a la presidencia del instituto mediante insaculación, un mecanismo previsto cuando la Cámara de Diputados no alcanza la mayoría calificada. “No fue una designación de Morena”.

Señaló que lo que hoy se denuncia no comenzó con la exconsejera presidenta ni es un hecho aislado, pues desde los tiempos del IFE, los órganos de control documentaron irregularidades en el manejo de recursos públicos e impusieron sanciones.

“En 2015, durante la presidencia de Lorenzo Córdova, el INE contrató a Jet Van para arrendar vehículos por un monto cercano a mil millones de pesos, cuyo elevado costo fue cuestionado por la propia Contraloría”, aseguró.

Para Morena, estos antecedentes forman parte de una larga historia de agravios cuestionados por el pueblo.

El partido en el poder se remontó 20 años para afirmar que los agravios más profundos “llegaron al corazón de la democracia: la voluntad popular. En 2006 denunciamos un fraude electoral y, en 2012, la compra masiva de votos. Millones de mexicanos lucharon por defender su derecho a decidir”.

Morena resaltó que los nuevos señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en el INE vuelven a poner en entredicho la actuación de los servidores públicos y sostuvo que el pueblo tiene derecho a conocer toda la verdad.

“Exigimos esclarecer quién autorizó los contratos, quienes son los proveedores y desde cuándo han participado en las contrataciones, quiénes se beneficiaron y por qué no se corrigieron las irregularidades detectadas en el pasado.

“La salida de una funcionaria no puede cerrar las investigaciones ni dejar en el olvido las responsabilidades de exservidores públicos, porque lo que hoy ocurre se esquistó en el pasado”, acusó.

“Exigimos toda la verdad y sanciones sin encubrimientos ni excepciones. No defenderemos a nadie que haya incurrido en corrupción, sin importar nombres, apellidos o relaciones personales. Nuestra lucha es por la honestidad en la vida pública, no por proteger intereses particulares”.

Morena argumentó que “los recursos destinados a garantizar la democracia pertenecen al pueblo y deben administrarse con absoluta honestidad”.

“La transformación debe llegar a todas las esferas del Estado. La confianza del pueblo se honra con hechos. Defender la democracia exige conocer toda la verdad y transformar de raíz las instituciones”, concluyó.