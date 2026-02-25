Morena ganaría 13 estados en la elección a gobernador

En 13 estados de los 17 que se elegirá gobernador en el 2027 estaría ganando Morena, de acuerdo a la encuestadora Emotegia, quien llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal realizado mediante encuesta digital autoaplicable.

Según los resultados que fueron aplicados a 17 mil personas mayores de 18 años, al llevarse a cabo mil por estado, Morena estaría ganando 13 estados; mientras el Partido Acción Nacional (PAN) lo haría en 3 y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en uno.

De acuerdo a Emotegia, el escenario electoral por entidad en careos por perfiles de mayor preferencia de partidos políticos, Morena va con 8 estados; el PAN con 6; mientras el PVEM, PRI y los del Sombrero estarían con un estados.

Esta encuesta se realizó del 16 al 20 de febrero de este año, con una metodología basada en estándares de investigación social, teniendo un margen de error teórico es de ±3% por entidad, con un nivel de confianza del 95% (p=0.5).

Cabe mencionar que los estados donde se llevará a cabo elección para gobernador en el 2027 son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.