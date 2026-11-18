Morena mantiene abiertas las negociaciones para construir una coalición electoral en Hidalgo rumbo al proceso de 2027, en el que se renovarán ayuntamientos y diputaciones locales, señaló el dirigente estatal de este partido, Marco Antonio Rico Mercado.

El líder morenista informó que continúan los acercamientos con distintas fuerzas políticas, entre ellas el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza Hidalgo y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Sin embargo, destacó que, en el caso del Partido del Trabajo (PT), sus representantes han manifestado que no tienen interés en conformar una coalición.

Respecto al PRD, precisó que existen conversaciones iniciales, aunque todavía deben analizarse las condiciones para una eventual participación conjunta en el próximo proceso electoral.

Rico Mercado sostuvo que la prioridad de Morena es alcanzar acuerdos que permitan mantener una representación conjunta en los municipios y distritos electorales. En Hidalgo estarán en disputa las 84 presidencias municipales y las 30 diputaciones del Congreso local.