Morena no es invencible: senador Manuel Añorve

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, afirmó que Morena y sus “pésimos gobiernos” siguen en caída libre, generando descontento e indignación en amplios sectores de la población, “que ha manifestado su rechazo y ha vuelto a confiar en la propuesta democrática del PRI, como ha quedado demostrado en recientes procesos electorales”.

Aseguró que Morena no es invencible y recordó los resultados de Durango y Veracruz en 2025, donde el partido oficial se vino abajo y más recientemente en Coahuila, donde el tricolor “arrasó en la totalidad de los distritos electorales en disputa”.

Cifras priistas

“Esto quiere decir que Morena no es invencible, las cifras hablaron en Durango el año pasado y hoy lo demostramos en Coahuila. Este es un gran mensaje, estamos listos para el 27, como lo dijo el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, para ir solos o buscar las alianzas, porque somos un partido aliancista”, subrayó.

Añorve Baños lamentó que en Morena “son muy buenos para justificar lo injustificable y muy malos para reconocer las derrotas”.

“Morena no es invencible, sus pésimos gobiernos han dejado mucho que desear, la confianza ciudadana ha regresado y la oferta política del PRI logró vencer a Morena en Coahuila”, concluyó.