Morena no está cooptando jueces

El Poder Judicial rechazó miles de solicitudes de suspensiones en contra de la reforma judicial, porque eran improcedentes, y las que sí se emitieron están violando la Constitución, señaló el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

“Yo estoy recibiendo jueces, magistrados y ministros, porque me han dicho una cosa, muchos de ellos: que hubo miles de suspensiones solicitadas, miles de amparos interpuestos y que una gran mayoría los rechazó y los declaró improcedentes. Se han destacado aquellos juicios en donde, violando la Constitución y la ley, otorgaron suspensiones, cuando el juicio de amparo no procede contra reformas constitucionales”, comentó.

En ese sentido, negó que Morena esté cooptando a jueces para que defiendan la reforma al Poder Judicial, como denunció la vocera de los trabajadores, Patricia Aguayo.

En ese sentido, el martes, un grupo de jueces de distrito de la Ciudad de México, anunciaron que participarán en el nuevo proceso electoral para elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación; y fueron recibidos en la Cámara de Diputados por los presidentes de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente.

“No creo, yo no creo que haya… si ni siquiera pagan aquí, se paga muy poco, ¿quién los coopta? No. Yo creo que los diputados son hombres honorables, las diputadas y no tenemos eso. En Morena no existe eso”, expresó Monreal.

Iniciativa

En cuanto a la iniciativa sobre la “supremacía constitucional” que se discute en el Senado, dijo que sólo debería contener la reforma a los artículos 104 y 107, y desechar las modificaciones a los artículos 1, 105 y los transitorios.

“Mi sugerencia respetuosa a las comisiones dictaminadoras en la Cámara de Senadores, que es Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, es que solo se aprobara lo relativo al 104 y 107 de la Constitución, que es reafirmar la supremacía constitucional y erigir en órgano reformador como un órgano que no admite recurso alguno, como está actualmente en la Constitución; simplemente reafirmar el sentido constitucional de la misma”, dijo.