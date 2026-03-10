Morena no me puede excluir, asegura Saúl

Al recalcar que el término “nepotismo” no aplica en su caso, pues tiene una trayectoria política propia y no cuenta con el respaldo de su hermano gobernador de Zacatecas, el senador Saúl Monreal Ávila advierte que en caso de que Morena le cierre la puerta de la candidatura a gobernar su estado natal acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para hacer valer sus derechos.

El menor de los 14 hermanos Monreal Ávila, expresidente municipal de Fresnillo, asegura que le asiste la razón jurídica, por lo que confía en que Morena le permita participar en la encuesta para definir la candidatura al gobierno zacatecano, rumbo a las elecciones estatales de 2027.

El legislador morenista dijo sentirse muy tranquilo, pese a que la dirigencia de su partido ha insistido en que no habrá excepciones en la prohibición del “nepotismo electoral”, lo que fue confirmado en el Consejo Político del pasado fin de semana.

“Es negar mi derecho. Ahorita no está contemplado el tema del nepotismo en la Constitución. Se aplica hasta el 2030”, resalta.

“Aquí el problema es que a mí no me encuadra, porque el nepotismo es cuando un hermano le entrega o lo impone en un espacio. Pero no es ni mi caso, porque yo no soy el favorito del gobernador. O sea, simplemente por apellidarme igual, pero eso no quiere decir que me esté apoyando el gobernador”, aclara.

Saúl Monreal dijo sentirse muy tranquilo “porque me asiste la razón jurídica. Tal vez no la moral ni la ética ni los principios, pero jurídicamente están salvados mis derechos”.

Sobre la ruta jurídica que seguirá si Morena lo excluye del proceso para la definición de la candidatura al gobierno de Zacatecas, explicó que lo primero es esperar a ser notificado.