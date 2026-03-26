Morena no suma los votos para aprobar Plan B

Después de avanzar en comisiones, el Plan B en materia electoral de la presidenta Sheinbaum requiere de una mayoría calificada en el pleno del Senado para ser aprobado y turnado a San Lázaro, es decir, por lo menos 86 votos de los 128 legisladores en caso de que haya una asistencia del 100 %.

Pese a que la Cámara de Senadores está conformada, principalmente por escaños guindas, Morena solo tiene mayoría simple en este recinto legislativo, debido a que suma un total de 67 senadores.

El respaldo de los partidos aliados, PVEM (14 escaños) y PT (6) es imprescindible para que esta iniciativa presidencial pueda ser avalada. La alianza Morena-PVEM-PT acumula 87 votos, una cifra que supera por un voto la mayoría calificada.

Blindan voto de 21 senadores del PAN

Los 21 senadores del PAN se declararon listos para votar en contra del llamado Plan B de la presidenta, ello ante las versiones de que algún panista podría votar a favor de la reforma constitucional.

Ricardo Anaya rechazó cualquier ruptura interna y reiteró el rechazo a la reforma presidencial. “Es un bodrio de reforma y estamos resueltos el cien por ciento de los senadores del PAN a votar en contra”.

Podría aprobarse sin revocación de mandato

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Higinio Martínez, reconoció que uno de los escenarios para el debate y la votación del llamado Plan B de la presidenta es que quede fuera la revocación de mandato. Aseguró que desconoce cuál será el sentido del voto del Partido del Trabajo.

“Alito” denuncia “cañonazos” de Morena

Alejandro “Alito” Moreno (PRI) denunció que Morena presiona a los legisladores de otras bancadas para que voten a favor del dictamen del Plan B en materia electoral, incluso con “cañonazos” y otros ofrecimientos para tratar de “convencerlos”.

Aseguró que ninguno de los legisladores de su partido se ausentará al momento de la votación y todos emitirán su voto en contra.

Verde y PT prevén votar a favor

El coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, reconoció que uno de los escenarios que se vislumbran es que se presente una reserva para dejar fuera el tema de la revocación de mandato.

Polevnsky y Yunes Márquez piden licencia

A iniciar la sesión ordinaria del Senado donde se dará primera lectura a la reforma conocida como Plan B, la senadora Yeidckol Polevnsky solicitó licencia.

Asimismo, también el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien fue de los legisladores que siendo opositores apoyaron la reforma judicial, por lo que fue expulsado del PAN.