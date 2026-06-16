Morena nombra relevo de “Andy”

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, liderado por Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del Partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, quien renunció al cargo el pasado 25 de mayo.

A través de un comunicado, la dirigencia guinda puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de “fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027”.

Asimismo, se integró al secretario y delegado en funciones, Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora, electa en el pasado Congreso Nacional.

Funciones

“La Secretaría de Organización encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados”, puntualizó el CEN de Morena.

En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.

“Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación”, concluye el comunicado.