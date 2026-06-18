Morena oculta red de pagos millonarios

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recurrió a la Financiera para el Bienestar (FinaBien) para dispersar 252 mil pagos de presuntos apoyos sociales en todo el país, esto, pese a que la ley electoral ni los estatutos del partido guinda le establecen atribuciones para entregar este tipo de ayudas.

De acuerdo con la publicación titulada “La red oculta de pagos de Morena: 252 mil apoyos sociales mediante Finabien” publicada por los periodistas Eduardo Buendía y Raúl Olmos, el Comité Ejecutivo del partido oficialista habría recurrido al organismo público para el desembolse millonario durante el liderazgo de Mario Delgado (2020-2024); sin embargo, esto podría representar una ilegalidad.

Reportes internos

El reportaje indica que MCCI obtuvo reportes internos que confirman que el CEN de Morena pagó tres millones 520 mil pesos tan solo por las comisiones cobradas para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales” a través de remesas nacionales o “giros” y por cada pago, Finabien habría cobrado una comisión de 12 pesos más IVA.

Una auditoría interna realizada en 2025 en FinaBien y en poder de MCCI, refiere que de los 252 mil 901 giros contratados, solo se realizaron 140 mil 878 operaciones, por lo que, afirma, se reintegraron a Morena comisiones por 1.6 millones de pesos que ya había pagado.

Cabe resaltar que entre los objetivos de la financiera están el mejorar y ampliar los servicios y productos para promover la “inclusión financiera” de la población.

Según la investigación actual sobre Morena y FinaBien, el marco legal sobre partidos políticos y procesos electorales en México, no establece que la distribución de “apoyos sociales” sea una función de los partidos políticos, por lo que, de acuerdo al experto, podría resultar una ilegalidad.

El acuerdo entre Morena y FinaBien supuestamente operaría por un año comenzando desde el 1.º de junio de 2022 pero terminó hasta el 28 de junio de 2024, 26 días después de las elecciones presidenciales donde resultó electa la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.