Morena prepara el regreso de Moya al poder

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, denunció que el Gobierno Federal “está preparando las condiciones políticas, jurídicas y mediáticas para que el ‘narcogobernador’ Rubén Rocha Moya regrese a su cargo en Sinaloa y vuelva a tomar las riendas de un estado infiltrado por el crimen organizado”.

A través de un comunicado, aseguró que la reciente reaparición del gobernador con licencia no ocurrió después de una resolución judicial o del esclarecimiento de los señalamientos en su contra, sino luego de más de dos meses de ausencia pública y bajo una narrativa de protección construida desde el oficialismo.

“Rocha no reapareció porque haya demostrado su inocencia. Reapareció envalentonado, desafiante y sintiéndose protegido. Todo indica que Morena está preparando su regreso para que vuelva a tomar las riendas del narcoestado que dejaron construir en Sinaloa”, afirmó.

Romero Herrera recordó que Rocha no renunció ni fue separado definitivamente del cargo. Su licencia es temporal y, mientras no exista una resolución que se lo impida, conserva jurídicamente la posibilidad de comunicar su reincorporación y desplazar a la actual gobernadora interina.

“No estamos pidiendo que se condene a nadie sin juicio. Exigimos exactamente lo contrario: que se investigue, que se transparente el procedimiento y que no se utilicen las instituciones mexicanas para fabricar impunidad”, expresó.

Sostuvo que siguen sin esclarecerse elementos de enorme gravedad, entre ellos la acusación judicial en Estados Unidos, el presunto apoyo criminal durante la elección de 2021, la posible entrega de áreas del gobierno estatal a operadores del crimen organizado, las irregularidades en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos sobre recursos ilícitos y contratos vinculados con el entorno familiar de Rocha.

Por su parte, el diputado federal y vocero de Acción Nacional, Ernesto Sánchez, dijo que “en Morena creen que el tiempo todo lo cura”, y que “no basta con desaparecer unos meses, guardar silencio y volver a escena como si los señalamientos nunca hubieran existido”.

El legislador sostuvo que “los mexicanos merecemos gobiernos que investiguen, no que reciclen funcionarios cuestionados”.

Los albiazules exigieron a la Fiscalía General de la República transparentar el estado de las investigaciones contra Rocha Moya y al Congreso de Sinaloa informar cuál sería el procedimiento ante un eventual regreso del mandatario con licencia.