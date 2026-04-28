Morena prepara relevo de dirigencia nacional

Morena se acerca a la elección de su nueva dirigencia nacional en medio de un proceso acelerado, con las elecciones del Congreso de Coahuila a la vuelta de la esquina y la inminente salida de su presidenta Luisa María Alcalde Luján, tras la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para sumarla a su gabinete como consejera jurídica.

Se ha mencionado el nombre de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, como posible relevo de Alcalde Luján en el órgano de dirección ejecutiva del partido guinda, donde militantes y líderes han admitido un mal manejo de las fuerzas internas y de la relación con los aliados.

Pero antes de que se tome una decisión en el Congreso Nacional de Morena, hay varios requisitos estatutarios que deben cumplirse. La dirigencia del partido tiene una temporalidad de tres años sin la opción a reelegirse y solo algunas condiciones permitirían que se renovara con antelación.

Cómo será este proceso

Un partido de bases: tres órganos de dirección.

Morena es el partido con mayor poder político actualmente y el de más reciente creación de los partidos políticos nacionales que en la actualidad cuentan con registro. En 2014, la asociación política conocida como el Movimiento de Regeneración Nacional obtuvo el nombre de “Morena” como partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) tras acreditar todos los requisitos de ley.

El partido fundado por el expresidente López Obrador se autodescribe como un “partido-movimiento de izquierda y antineoliberal conformado por mexicanos libres que impulsan la Cuarta Transformación de México”.

Tiene tres órganos autónomos entre sí para no centrar la toma de decisiones trascendentes en una sola cúpula: El Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Consejo Nacional y Congreso Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena es el órgano de dirección ejecutiva que funciona de manera permanente, es el encargado de tomar decisiones como convocar a las comisiones de Elecciones, de Encuestas, de Honestidad y Justicia, entre otras, para resolver temas de elecciones y de denuncias o quejas internas.

Además, es el encargado de tener representación ante el INE, maneja los recursos financieros del partido, organiza tareas de afiliación, difusión del programa ideológico y trabaja con los comités estatales y las organizaciones vecinales.

Solo el Congreso Nacional puede renovar la dirigencia, misma que tiene una duración de tres años. Las condiciones para renovarla con antelación pueden ser la renuncia o fallecimiento de sus miembros, así como su remoción a manos del Consejo Nacional por inhabilitación o revocación de mandato por malos resultados.

En el caso de Luisa María Alcalde Luján, que está renunciando para sumarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el CEN tiene la capacidad de convocar de forma directa al Congreso Nacional y pedir ahí mismo que se ponga a consideración la integración como consejeros nacionales a los posibles nuevos dirigentes, ya que también puede decidir quién integra al Consejo.