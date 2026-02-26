Morena respalda proyecto de reforma electoral de CSP

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a través de un comunicado respaldó la propuesta de Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentada este miércoles 25 de febrero durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido aseguró que “la democracia no puede seguir al servicio de élites ni privilegios”, expresando que se deben cerrar espacios a la corrupción y “consolidar la democracia verdadera”.

El CEN de Morena dijo también que con la reforma electoral como la propone la presidenta Sheinbaum se consolida la transformación democrática del país, lo que es, dijeron, uno de sus principios rectores.

Así también, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó de “lamentable”, que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya integrado su propuesta para erradicar el fuero de las y los congresistas federales.

Entrevistado al interior del recinto legislativo de San Lázaro, dijo que eliminar la protección federal para que se pueda ejercer acción penal contra funcionarios que actúen en contra de la ley, es un reclamo ciudadano y una deuda histórica.

Y tras la presentación de la iniciativa presidencial de reforma electoral, el coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado de la República, Manuel Velasco Coello, anunció que abrirá una consulta entre las y los integrantes de su bancada y de su partido para tratar de lograr una postura y votar de forma unificada.

En entrevista, se pronunció a favor de las medidas propuestas para abaratar lo costoso de los procesos electorales, pero expresó sus dudas sobre la forma en que se elegiría a los diputados federales de representación proporcional.

Asimismo, la senadora Yeidkol Polevnsky, del Partido del Trabajo (PT), aseguró que la propuesta para modificar la forma de elegir a los diputados plurinominales está “fuera de toda realidad” y se pronunció en contra de un recorte presupuestal inequitativo a los partidos políticos.

En entrevista, cuestionó la visión que hay sobre las candidaturas plurinominales dentro de la reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, al advertir que algunos de los planteamientos que han trascendido “no son viables”.

En este sentido, planteo como ilógico el escenario en el que un candidato de mayoría haga campaña en un solo distrito, mientras que un plurinominal deba hacerlo en decenas de distritos sin recursos suficientes.

Hidalgo respalda propuesta

Por otra parte, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que coincide con la iniciativa de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que, entre otros puntos, se elimina la lista de plurinominales, lo cual dijo había llegado a una desproporción respecto a su espíritu original.

INE prepara postura

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que fijará una postura sobre la posibilidad y retos de implementación de la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles, hasta que sea presentada ante el Congreso y se pueda saber con exactitud qué disposiciones de la Constitución pretende modificar.