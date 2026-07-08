Morena se prepara para legislar sobre la Inteligencia Artificial

Tras el anuncio de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para abrir un debate sobre el futuro tecnológico de México y la regulación de la Inteligencia Artificial (IA), el grupo parlamentario de Morena se declaró listo.

La diputada Claudia Rivera Vivanco señaló que el país “está ante una oportunidad histórica para ponerse a la vanguardia internacional”, y llamó a su bancada a iniciar con los trabajos de dictaminación de la iniciativa que propuso hace unas semanas.

Propuesta

Recordó que la propuesta busca integrar el progreso tecnológico de la Inteligencia Artificial sin frenar su avance, pero blindando estrictamente la privacidad y los derechos humanos de las y los ciudadanos.

La propuesta de la integrante del Grupo Parlamentario de Morena también introduce la obligatoriedad de regular estos sistemas bajo criterios estrictos de transparencia y anticorrupción, acompañando siempre a los usuarios con estrategias de protección digital.

En ese sentido, celebró la coincidencia con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la necesidad de abrir foros y debates profundos que deriven en la normatividad de las plataformas digitales, poniendo especial atención en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.