Morena va contra la Ley Esposa

La dirigencia nacional de Morena presentará, en próximos días, una acción de inconstitucionalidad para que la Suprema Corte analice la “Ley Esposa”, avalada en San Luis Potosí. Así lo anunció la presidenta nacional, Luisa María Alcalde.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la Ciudad de México, Alcalde Luján reiteró lo dicho esta semana en Coahuila: que Morena considera suficiente la normativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en materia de paridad para garantizar la participación de las mujeres en los cargos de elección popular.

Al ser cuestionada sobre si la acción de inconstitucionalidad mermaría la alianza que tiene Morena con el Partido Verde para la elección de 2027 en la Cámara de Diputados, la presidenta del partido guinda rechazó que pueda tambalearse.

Esposa de gobernador, lista para la candidatura

La reforma avalada en San Luis Potosí conocida como la “Ley Esposa” pretende obligar a los partidos políticos a que postulen un hombre y una mujer de manera aleatoria en cada elección a gobernador. El tema ha generado señalamientos precisos sobre el actual gobernador Ricardo Gallardo, por supuestamente querer imponer a su esposa.

Ruth González Silva, senadora del PVEM y esposa del gobernador, dijo estar lista para competir por la gubernatura de San Luis Potosí en el año 2027, cargo que actualmente ostenta su cónyuge, el mandatario Ricardo Gallardo.

El pasado 24 de septiembre, aseguró que su bancada tiene la fuerza y capacidad para refrendar la gubernatura, con o sin alianza de Morena. Además, resaltó que el Partido Verde no prohíbe el llamado “nepotismo electoral”.

INE definió esquema para garantizar paridad: CSP

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el INE ya garantiza la paridad en candidaturas a gobernadores y planteó que debe analizarse si establecer que sea mujer o un hombre el candidato a la gubernatura es procedente jurídicamente.

Por otra parte, cuestionada Alcalde Luján también sobre las intenciones del senador Saúl Monreal de competir, en 2027, por la gubernatura de Zacatecas —donde actualmente gobierna su hermano David Monreal—, aseguró que el morenista “debe esperar seis años” a que sea su turno.