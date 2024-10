Morena va por desafuero contra “Alito”

Una vez que se instale la Comisión Jurisdiccional se retomará la solicitud de desafuero en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, refirió el diputado Hugo Erick Flores, quien será el presidente de la Comisión Jurisdiccional.

“Yo me acuerdo de un señor que es senador ahorita, fue diputado y creo que se acaba de reelegir en la dirigencia de su partido. No venimos con la espada desenvainada, pero si hay juicios políticos que procedan, vamos a proceder”, afirmó.

Adelantó que la Comisión Jurisdiccional será instalada en 10 días, aproximadamente, e iniciará con el análisis de los casos que procedan en desafuero o juicio político, detalló que tiene en la mira alrededor de cuatro casos específicos.

“En mi caso, yo estoy esperando, de este lunes al otro instalar, y vamos a venir con unas sorpresas, porque en esta legislatura sí va a haber juicios políticos, de eso nos vamos a encargar nosotros”, comentó.

La solicitud de desafuero fue solicitada en 2022, por la Fiscalía General de Campeche por presunto enriquecimiento ilícito. En ese sentido, Flores aseguró: “Los que tienen mucha relevancia, esos yo creo que yo lo voy a hacer personalmente”.

“Ni siquiera por un tema de venganza política. Yo sí lo voy a revisar con lupa, porque no me nombraron presidente de una comisión para administrar y acumular otros 28 mil juicios políticos. Los que ya están fuera de término, de una vez sacarlos, ya para qué, ya no vamos a poder hacer nada; los que están en término, revisarlos”, dijo.