Morenista acusa chantaje de PT y PVEM por candidaturas

El senador por Morena, Pavel Jarero Velázquez, lamentó la actitud de dirigentes y legisladores de los partidos aliados, PT y PVEM, de amagar con romper la alianza de cara a las elecciones del 2027 en caso de no obtener las candidaturas que desean, lo cual calificó de chantaje.

“Estoy convencido que hemos avanzado de manera significativa con las reformas constitucionales que hoy se traducen en justicia y bienestar para el pueblo de México lo que no sería correcto es chantajear, es decir el intercambio de posiciones”, dijo.

Argumentó que Morena sostiene que se está luchando por construir un verdadero régimen democrático, que se traduce en bienestar colectivo, “no es este a cambio de puestos como se puede construir confianza política y seguir impulsando la transformación del país”.

El senador por Nayarit, dijo que “siempre es bueno caminar con quienes hemos caminado en los últimos años, pero si el tema es el intercambio de posiciones pues creo que no estamos en la misma sintonía”.