Morenista instala corazón con dos mil condones

Febrero 15 del 2026
El corazón se colocó en el Senado. El Universal
En el marco del Día del Amor y la Amistad y tras la conmemoración del Día Internacional del Condón, se colocó en el Senado de la República un corazón formado por dos mil preservativos frente a la máxima tribuna de la nación. El objetivo es llamar a la conciencia y autocuidado de los jóvenes para que prevengan enfermedades y embarazos.

El gran corazón formado con condones de color rosa fue instalado por el senador morenista Emmanuel Reyes Carmona y es la primera vez que en el Congreso Mexicano se realiza una acción de este tipo con un mensaje a la conciencia, prevención y responsabilidad social.

Desde el recinto legislativo, el senador destacó que esta acción busca visibilizar la importancia del uso correcto y constante del condón como una herramienta fundamental para proteger la salud sexual, prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y evitar embarazos no planeados.

“El amor no solo se expresa con palabras o detalles; también se demuestra cuidándonos y cuidando a nuestras parejas”, señaló.

