Morenistas buscan llegar a Comisión de Búsqueda

Tras la renuncia en julio de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), el martes cerró la convocatoria pública de registro lanzada por la Secretaría de Gobernación (Segob) para ocupar la titularidad, y se alistan los nombres de las personas que cumplieron con los requisitos.

En este proceso se convocó a colectivos, organizaciones, personas expertas y ciudadanía en general a participar, y se identificó que cercanos a Morena buscan encabezar la CNB. De acuerdo con el registro, más de 70 personas se postularon para ser la persona que será propuesta por la Segob a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Después del plazo para registrar postulaciones, la Secretaría de Gobernación tendrá que evaluar dentro de los cinco días hábiles los requisitos formales. En el listado se señalará si las personas candidatas cumplieron o no los requisitos formales establecidos en las bases.

Dentro de los tres días naturales siguientes a que se publique el listado, los colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil interesados podrán expresarse por escrito respecto a las candidaturas.

Los 26 finalistaspara liderar CNB

Por lo anterior, la Secretaría de Gobernación anunció la lista de 26 personas que cumplieron con los requisitos formales para continuar en el proceso de selección para convertirse en el próximo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, explicó que los perfiles fueron propuestos por colectivos de familias, especialistas y organizaciones de la sociedad civil como parte de la consulta pública iniciada el pasado 8 de agosto.

Proceso a seguir

En total se recibieron 76 postulaciones, de las cuales 33 aceptaron ser consideradas, pero tras la revisión solo 26 avanzaron a la siguiente fase.

De acuerdo con el calendario oficial, detallado por Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa, entre el 28 y el 30 de agosto se recibirán comentarios de colectivos y organizaciones en un micrositio habilitado por Segob para evaluar a los perfiles.

Posteriormente, del 31 de agosto al 9 de septiembre, se realizarán entrevistas y evaluaciones de idoneidad. El 10 de septiembre, la Secretaría de Gobernación entregará a la presidenta Claudia Sheinbaum los perfiles más idóneos para que designe a la nueva persona titular de la CNB.