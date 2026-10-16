Morenistas buscaron al PAN tras perder: Romero

Morena enfrenta dos factores en contra para las elecciones de 2027: la consolidación de una alianza opositora y la división interna del oficialismo, consideró el dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera.

“Ellos están profundamente alterados porque saben que en el 2027 hay dos macrofactores para decidir los resultados electorales. Uno, la alianza opositora, y dos, la guerra que se traen entre ellos. Porque se traen una guerra intestina. Hoy Morena es la historia de Caín y Abel”, dijo en conferencia de prensa desde Tamaulipas.

Romero Herrera reveló que tras los anuncios de unidad hechos por Morena, integrantes del partido oficialista que resultaron perdedores en procesos internos buscaron al PAN.

“De todos los anuncios que hicieron allá en la Ciudad de México los de Morena, en donde ahí en el evento mucha fotito, mucha sonrisa, ‘tres Doritos después’ ya nos estaban llamando los que perdieron a nosotros, para decirnos ‘lo que sea, menos que llegue aquel’. Gran unidad de la Cuarta Transformación”, ironizó.