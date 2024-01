Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no respetara la identidad de género de la diputada trans de Morena, Salma Luévano, morenistas pidieron al titular del Ejecutivo reconocer su error y rectificar.

Temístocles Villanueva, diputado de Morena en la Ciudad de México, dirigió un mensaje a López Obrador: “Transformar también es reconocer los errores y rectificar. En esta larga marcha que emprendimos con usted, aprendimos que para generar cambios culturales es necesario insistir y resistir”.

“El lenguaje nos define socialmente y dignifica nuestra esencia humana, por eso es importante usar expresiones respetuosas con la identidad de género de nuestras compañeras trans. Las mujeres trans son mujeres”, expresó Villanueva.

“Usted nos enseñó que en Morena la diversidad es prioridad. Somos un Movimiento en el que el proceso de enseñanza/aprendizaje político dignifica a las minorías. Transformar también es reconocer los errores”, expresó el usuario de X, Eduardo Nares Rodríguez.

Comentarios transfóbicos contra diputada

Al lanzarse contra los medios de comunicación y periodistas en su conferencia mañanera de este lunes 8 de enero en Palacio Nacional, López Obrador contó que en días pasados saludó a la diputada federal de Morena.

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale? Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos, cómo no, esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos”, dijo el mandatario.