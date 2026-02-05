Morenistas rechazan narrativa de Trump

Senadores de Morena rechazan la narrativa del presidente Donald Trump de recordar y festinar la narrativa de la guerra entre Estados Unidos y México ocurrida hace 178 años.

Luego de que Trump recordó que hace 178 años ocurrió la “victoria legendaria” de EE. UU. en la guerra con México en 1848, que terminó con la pérdida de la mitad del territorio mexicano, los senadores oficialistas lamentaron el comentario.

“La historia no es un recurso para la división, sino un recordatorio de la dignidad que sustenta nuestras naciones. La guerra entre México y Estados Unidos tuvo lugar hace 178 años; hoy, la base de nuestro entendimiento debe ser el respeto irrestricto a nuestras soberanías y la colaboración para la prosperidad compartida”.

Aseveró el presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes, quien expresó su rechazo a la narrativa presentada en la reciente comunicación de la administración estadounidense.

Política de cooperación

Las alusiones a conflictos del pasado y el uso de términos como “invasión” ignoran incluso la autocrítica de sus propios próceres.

El senador por Morena dijo que reactivar una doctrina anacrónica no contribuye a la construcción de una próspera América del Norte, misma que nuestros pueblos demandan.

“Desde el Senado de la República hemos actuado en consecuencia, impulsando una política de cooperación económica estratégica. Tenemos claro que solamente integrados como región podremos construir un mejor futuro donde nadie se quede atrás. El éxito de nuestra relación comercial exige una visión de socios, no de adversarios; de respeto, no de estigmatización”.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades de los Estados Unidos para mantener un diálogo diplomático de altura”, concluyó Reyes Carmona.