Morenistas respaldan a Claudia Sheinbaum a dos años de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, en donde ha destacado, con un mensaje optimista, avances de su administración a casi dos años de que asumió el poder para consolidar el llamado segundo piso del movimiento de la Cuarta Transformación.

Con llamados a que funcionarios se conduzcan con sencillez y consignas sobre la defensa de la soberanía nacional, la mandataria ha sido arropada por líderes y servidores de Morena, el partido en el poder del que ella misma emana.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró la presentación del informe de Sheinbaum Pardo en un gobierno que, dijo, da cuenta de los avances y resultados alcanzados por el bienestar de los mexicanos.

Otra voz que se sumó a los elogios hacia la presidenta fue la morenista Citlalli Hernández Mora, quien destacó la frase que pronunció en su discurso la mandataria: “fraternidad sin condiciones”.

“Andy” López celebra segundo informe

Al estar en medio del escándalo por haber realizado un cónclave en un restaurante de la colonia Condesa en medio de señalamientos por presunto huachicol, y tras darse a conocer que sus amigos fundaron una empresa para proveer combustibles, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán celebró el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de sus redes sociales, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador expresó que “la transformación sigue firme” con Claudia Sheinbaum.

“Su mensaje es contundente: México es y será siempre un país libre, y la honestidad no es un discurso, sino una forma de gobernar que da resultados. Porque cuando se gobierna con el pueblo y para el pueblo, los frutos se ven.

“Con ella, la transformación sigue firme. ¡Viva México!”, escribió “Andy” López Beltrán.