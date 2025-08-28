Moreno y Noroña pelean en el Senado

Gerardo Fernández Noroña fue despedido como presidente del Senado y de la Comisión Permanente, en medio de jaloneos y golpes del dirigente del PRI, “Alito” Moreno.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y el senador del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, se enfrascaron en una discusión durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El priísta se acercó a la Mesa Directiva a reclamarle al morenista sobre que no le había dado la palabra durante la sesión.

“Te estoy pidiendo la palabra”, gritó Moreno a Fernández Noroña. Luego, el morenista le pidió que no lo tocara.

Ambos protagonizaron un forcejeo en la tribuna, al concluir la última sesión de la Comisión Permanente.

En un enfrentamiento que salió en televisión nacional, el líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió “la palabra”, mientras Noroña respondió “no me toques”, lo que desató empujones y gritos entre bancadas.

El porro violento de ‘Alito’ Moreno agredió a un trabajador del Senado: Andrea Chávez

Andrea Chávez Treviño, vocera de la bancada de Morena en el Senado de la República, ofreció apoyo legal a Emiliano, trabajador de la Cámara Alta que fue agredido este miércoles por el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno.

“En este mismo instante pongo a mi equipo legal a disposición plena del compañero Emiliano, trabajador del Senado de la República agredido brutalmente por ‘Alito’ Moreno. El cobarde todavía lo sigue golpeando y pateando después de tirarlo al piso”, expresó la también senadora en redes sociales.

Al describir a “Alito” Moreno como “prepotente, corrupto, violento”, Andrea Chávez compartió un video del momento del término de la sesión de la Comisión Permanente, cuando el senador priísta y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña comenzaron a discutir hasta llegar a los golpes.

Denunciará senador penalmente por lesiones

Gerardo Fernández Noroña denunciará penalmente a Alejandro Moreno por lesiones.

El presidente del Senado anunció en conferencia de prensa que la bancada de Morena solicitará el desafuero del presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del resto de legisladores priístas que protagonizaron agresión en el Senado.

Fernández Noroña informó que se citará de urgencia a sesión de la Comisión Permanente para abordar el episodio.

El presidente de la Mesa Directiva publicó en sus redes sociales que considera “muy grave” que los medios de comunicación estén hablando de un enfrentamiento.

De acuerdo con el legislador, todos los videos acreditan una “agresión cobarde” en su contra, iniciada por el presidente del PRI.