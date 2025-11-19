Motosicarios, autores del asesinato de regidora

Las primeras investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), señalan que fueron sicarios con motocicletas robadas, los que balearon a la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Palizada, y quien era actual regidora Karina Díaz Hernández.

Tras el ataque a balazos, la mujer fue trasladada al Hospital general donde falleció.

El avance de las indagaciones y la carpeta de investigación, indican que los sicarios a bordo de motocicletas robadas atacaron a la regidora quien además era supervisora magisterial.

La autoridad inició los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la identidad de quien o quienes resulten responsables.

Se sospecha que la edil podría tener información delicada sobre el avance de la delincuencia en la región campechana.

Karina Díaz Hernández era actualmente regidora por el municipio de Palizada; de acuerdo a los reportes preliminares, hombres armados interceptaron su vehículo y le dispararon en múltiples ocasiones.