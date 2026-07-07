Moverá Toyota producción de Tacoma de Tijuana a Texas

Toyota Motor anunció que invertirá tres mil 600 millones de dólares para trasladar la producción de la camioneta mediana Tacoma de una planta en México a su complejo industrial de San Antonio, Texas, informó CNBC News.

Se prevé que la inversión genere dos mil empleos en Estados Unidos en esas instalaciones, permita agregar una segunda línea de ensamblaje de vehículos y duplique aproximadamente el tamaño de la planta de 2.7 millones de pies cuadrados para 2030, dijo el medio estadounidense, citando un comunicado de la automotriz. Esto ampliará la capacidad anual de la planta de aproximadamente 200 mil a 350 mil unidades, señaló Toyota.

El anuncio forma parte de los planes declarados por Toyota de invertir hasta 10 mil millones de dólares más de lo previsto anteriormente en el mercado interno de Estados Unidos hasta el 2030.

Qué pasará en México

CNBC News citó a una portavoz de Toyota que señaló que la automotriz “mantiene sus operaciones en México” mientras la producción de la Tacoma se traslada de Tijuana a Texas durante los próximos cuatro años, aunque no dio más detalles. La empresa planea seguir produciendo camionetas Tacoma en otra planta mexicana ubicada en Guanajuato, agregó la funcionaria.

El anuncio se produce menos de una semana después de que la administración del presidente Donald Trump confirmara que no prorrogará su pacto comercial trilateral con Canadá y México. Estados Unidos optó, mejor, por revisiones anuales.